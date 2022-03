Capuano: “Il Napoli avrà il gioco nelle sue mani contro il Milan”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista:

“Dopo Napoli, Ancelotti non ha smesso di allenare perché il resto del mondo non la pensava come qualcuno che giustamente ha criticato alcuni momenti, risultati e la sua stagione in azzurro. Non so se andrà a Manchester, ho l’impressione che sponda United abbiano le idee confuse, stiano buttando tanti soldi ritrovandosi tra le mani una rosa ricca di giocatori di talento ma mal assemblata. Ancelotti potrebbe essere una scelta di garanzia perché ci ha fatto vedere la sua capacità nel ricucire spogliatoi importanti. Criticare Ancelotti, considerandolo di poco valore e a fine corsa, è un esercizio un po’ sterile.

L’Inter è irriconoscibile rispetto a quella vista fino al derby. Qualche giocatore chiave sta rifiatando, da capire quanto lungo sia questo periodo di calo di condizione. Penso a Barella, Brozovic, lo stesso Perisic. Lasciando stare gli attaccanti, che hanno un problema evidente. Poi a fiammate escono prestazioni anche di livello. Fai fatica a immaginare che una squadra capace di fare quei 60-70 minuti con il Liverpool sia in difficoltà fisica. La sconfitta nel derby per come è maturata è stata come incassare un pugno a freddo, te la porti dietro per qualche settimana. Inzaghi deve avere la forza di fare punti a partire da venerdì sera contro la Salernitana. Ha già buttato via punti con il Sassuolo, anche se lo spessore è diverso. La partita chiave per l’Inter è quella con il Torino settimana prossima: se non stai bene quella trasferta evidenzia i tuoi limiti. O lotta per lo scudetto in quel caso o la crisi diventa irreversibile. Per vincere lo scudetto c’è bisogno dello spessore morale. Il Napoli di Spalletti fino al 94′ aveva sempre sbagliato il piglio. Il gol di Fabián Ruiz da un certo punto di vista può essere stata un’inversione di tendenza. Se il Napoli deve vincere lo scudetto, domenica sera dovrà fare ciò che non è riuscito a fare a San Siro con l’Inter e altre volte al Maradona: sostanzialmente mettere giù la sua candidatura in maniera chiara e netta. Il Milan sarà lo stesso visto negli ultimi due anni. Tanto di cappello, ha navigato sui propri limiti ma di limiti ne ha. Inutile girarci intorno. Questo sta bastando per restare nelle prime tre. Domenica sera il gioco e le carte sono tutte in mano al Napoli”.

