Buriani: “Per lo scudetto manca tanto, la Juve può rientrare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ruben Buriani, doppio ex di Napoli e Milan:

“Quella di domenica sarà una partita importante. Per lo scudetto manca ancora tanto. Il Milan viene fuori da un derby giocato così e così, il Napoli ha in più una settimana intera di lavoro solo per il Milan. Mi auguro sarà una bella partita per tutti. Però mi sembra sia presto per definirla decisiva per il campionato.

Favorita per lo scudetto? Dipenderà dagli impegni, dagli infortuni e dalla condizione fino a fine stagione. La Juventus credo che possa anche rientrare, bisogna vedere quelle tre davanti a che ritmi andranno. Dovessero mettersi dentro anche i bianconeri sarebbe una brutta gatta da pelare per tutti. Il Milan in questo momento ha perso lo smalto che aveva prima di Natale. L’assenza di Ibrahimovic, che incute sempre timore alla sua età, è stata importante. Ritengo sia una squadra comunque giovane, capace di fare bene quest’anno e il prossimo campionato, prendendo qualche giocatore in più. C’è un buon futuro davanti per i rossoneri. Bisogna avere tempo di aspettare. Tutte scendono in campo per vincere, poi ti trovi squadre che cambiano allenatore, un’euforia diversa. Diventa difficile per tutti affrontare anche le squadre che devono salvarsi e occupano posizioni di bassa classifica. Non si può sempre vincere e qualche inciampo può capitare. Il calcio è bello anche per questo. Negli anni scorsi la Juve a gennaio vinceva già il campionato. Meglio così, è più combattuto e divertente.

Gattuso fermo? Quando fai la carriera da giocatore prima e allenatore poi, analizzi bene le società che lavorino a medio-lungo termine. Avrà avuto delle proposte ma da lui non accettate. Penso che entro un anno tornerà ad allenare”.

