Bruscolotti realista: “Aprire un ciclo? Se in estate si vendono i big..”

Giuseppe Bruscolotti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto detto dall’ex capitano azzurro:

“Gianni Minà era un grande uomo oltre ad essere un bravissimo giornalista, c’è poco da aggiungere. Poi essere amico di Diego è tutto un’altra cosa, significa che sei a certi alti livelli. Napoli-Milan? Non sono preoccupato della concentrazione perché abbiamo un allenatore che sa motivare la squadra. Diventa tutto più facile perché la concentrazione la trovi tu stesso, anche se il campionato non è messo in discussione”.

Bruscolotti ha poi aggiunto: “Cambi? C’è una valutazione generale dopo questa sosta per le nazionali, bisogna vedere come rientrano. Non credo però ci sia turn over come in passato”.

“E’ l’inizio di un ciclo? C’erano preoccupazioni ad inizio stagione per le cessioni fatte e oggi ci ritroviamo a parlare di ciclo. Adesso se anche quest’anno vanno via alcuni top sarà difficile parlare di ciclo” ha concluso l’ex difensore e storico capitano della SSC Napoli.

