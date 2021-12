Bruscolotti: “Al Napoli ieri sono mancati gli attributi.”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli ed opinionista.

Ha naturalmente commentato la deludente partita di ieri sera: “Sono mancati gli attributi. Ho avuto la stessa impressione della famosa partita contro il Verona, il carattere manca. Abbiamo vissuto una partita simile. La squadra si è seduta e nessuno è capace di condurla e risollevarla. Mertens è un elemento rappresentativo e in questo dovrebbe smuovere le acque e far tirare fuori qualcosa da tutti i compagni. Il Napoli ha fatto tanta confusione ma di concreto c’è stato ben poco.“

Ha poi espresso la sua visione sulle prospettive della stagione: “Preoccupato per il fatto caratteriale. Sono curioso di vedere come si ripresenterà la squadra. Adesso ogni partita rappresenta qualcosa di molto importante, ora la Juventus comincia a soffiare dietro le orecchie. Non facciamoci illusioni di vincere il campionato, speriamo che possa accadere ma penso che bisogna guardarsi fortemente alle spalle”.

