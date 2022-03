Bonfrisco: “Napoli-Milan penso sarà arbitrata da Orsato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Angelo Bonfrisco, ex arbitro:

“Milan-Udinese non sarà mai ripetuta perché regolamento alla mano non si può ripetere. Oggi c’è la fortuna di avere il VAR, quattro arbitri, 20 telecamere per rivedere problematiche del campo. Trovo una sconfitta assurda omologare una partita con un gol arrivato tramite un tocco di braccio. La regola è stata modificata, la FIFA ha detto che non vuole vedere assegnato un gol tramite un tocco di braccio o di mano. Per questo dico che è stata una sconfitta quell’errore durante Milan-Udinese. I friulani in campo non hanno rubato nulla, hanno ampiamente meritato il pareggio. Con il nuovo regolamento, anche se accidentale o involontario il tocco di mano, il gol non va convalidato. Sui contatti, sulle spinte, sui rigori discuteremo a lungo e le situazioni di campo vanno accettate, però su fatti oggettivi come il tocco di mano non bisogna commettere questi errori. Ho sentito troppe critiche contro il VAR, però ha risolto il 50% dei problemi del calcio.

Influenza dagli episodi? Mi rifiuto di crederci. Sportivamente parlando è chiaro che la partita non si rifarà mai perché l’errore del VAR non può invalidare una partita. Se va via la corrente e si spegne il VAR (ad esempio) restano le decisioni del campo. Manca un pezzo, il colloquio di Guida al VAR con l’arbitro Marchetti per capire se effettivamente lui fra le immagini non ha avuto la certezza del tocco di mano. Se così fosse sarebbe l’unica giustificazione che porterebbe al mancato annullamento di questo gol. Mi sembra paradossale che con i mezzi tecnologici non riusciamo a vedere questo tocco. Napoli-Milan penso sarà arbitrata da Orsato: è la partita numero uno e serve l’arbitro numero uno. Non credo ci sarà Valeri al VAR. Con Orsato in campo starei troppo tranquillo comunque”.

