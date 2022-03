Bonacini: “Ho venduto io Zanoli al Napoli, gli azzurri vinceranno lo scudetto”

L’ex presidente del Carpi, Stefano Bonacini, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai taccuini di Radio KKN nella quale ha commentato il trasferimento di Zanoli a Napoli e la situazione attuale in casa azzurra. Ecco quanto dichiarato:

“Zanoli l’ho venduto io al Napoli, è un 2000 ed ha l’età giusta per essere a quei livelli. Ha tutto per far bene, Giuntoli lo ha preso perché lo aveva apprezzato qui da noi. Parlo con Cristiano, lui lo sa cosa penso per lo Scudetto ma non lo dico perché porta male. Tifo per lui per lo Scudetto, credo che il Napoli vincerà lo Scudetto e ne sono convinto da ottobre“.

Nunzio Mariconda

