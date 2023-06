Avv.to Giacomardo: “Perche’ Chiellini non compare tra i puniti nel processo…E reato il suo”

Lucio Giacomardo, avvocato esperto di diritto sportivo, ai microfoni di Radio Crc, ha parlato della sentenza per la manovra stipendi della Juventus dopo il patteggiamento:

“Possibile cambio di atteggiamento delle altre squadre dopo il patteggiamento della Juventus? Credo che questa tesi sia stata avanzata sui mezzi di comunicazione di massa perché a fronte di un patteggiamento chi si aspettava una sanzione pesante è rimasto perplesso. Hanno saputo utilizzare lo strumento previsto dall’ordinamento, bisogna fare i complimenti ai legali della Juventus che hanno sfruttato una norma della giustizia sportiva. In relazione agli aspetti economici ci si deve chiedere come si sia contestato solo l’articolo 4 e non anche il 31. Con l’articolo 31 sarebbero andati incontro ad una sanzione molto più elevata. Come si è potuto comprendere da quanto avvenuto con questo patteggiamento, la Juventus ha accettato la definitività della penalizzazione. Le dichiarazioni del presidente federale hanno lasciato più di una persona perplessa perché se le avesse fatte dopo la decisione del tribunale federale avrebbero avuto un altro significato. Questa cosa ha potuto dare luogo a commenti e perplessità”.

