Antognoni: “Il Napoli non è favorito per lo scudetto, ecco chi lo vincerà”

L’ex storica bandiera di Marsciano della Fiorentina e campione del mondo con l’Italia nell’82’, Giancarlo Antognoni, ha rilasciato delle dichiarazioni nelle quali ha espresso la sua riguardo la vittoria dello scudetto. Ecco quanto evidenziato:

Chi vince lo scudetto?

“C’è stato un po’ di spartiacque. Il Napoli non ha giocato come sempre, il Milan è stato un buon Milan. Questo trio che si era creato penso che si vada delineandosi con Milan e Inter che se la giocheranno fino in fondo”.

Nunzio Mariconda

