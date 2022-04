Anguissà per CDS: “Io e Spalletti simili.” Dichiarazioni sullo Scudetto

Il centrale del Napoli, Zambo Anguissà, ha rilasciato un’intervista tramite il canale YouTube della Lega Serei A.

Il centrocampista, entrato nel Napoli nel mese di agosto del 2021, ha sorpreso tutti per le sue strabilianti doti calcistiche e fisiche.

Tuttavia, nell’ultimo periodo ha subito un calo del rendimento dovuto, in special modo, alla prolungata assenza in vista della Coppa d’Africa e ad alcuni infortuni che lo hanno allontanato dal campo di Fuorigrotta.

Ma si sa, i campioni lo sono sempre anche quando non vincono, e questo si vede dalle dichiarazioni rilasciate.

Le sue parole

L’intervista da lui rilasciata aveva lo scopo di mandare un messaggio alla squadra e ai tifosi.

Di seguito le sue parole:

“Ho un messaggio per tutta la squadra: se giochiamo come una famiglia, se giochiamo da squadra, se ci crediamo tutti, possiamo ancora farcela.

Non voglio che il Napoli si arrenda, voglio che diamo tutto per tutta la gente che crede in noi e che sa che è possibile. Devono sapere che ci sono 23 guerrieri che hanno combattuto fino alla fine ai quali non si può imputare niente.

Tutto è possibile nel calcio e nella vita, quindi ve lo dico: daremo battaglia fino alla fine”.

Bellissime parole quelle di Zambo, il quale ci crede nel sogno chiamato Scudetto.

Successivamente ha raccontato e spiegato il suo rapporto con il Tecnico Spalletti. Anguissà sostiene di sentirsi molto vicino al modo di di fare dell’allenatore di Certaldo, soprattutto a livello caratteriale.

“Io e il mister ci assomigliamo, siamo due persone di carattere. Ci stimiamo e questo è importante, è bravo a mettersi nei nostri panni, prova a capire sempre cosa ci passa per la testa e ci stimola ogni giorno. E quando vuoi parlargli, ti ascolta.

Le statistiche e i numeri li guardo poco. Non ho segnato mai quest’anno ma ci sono così tanti calciatori forti nel Napoli che non vedo perché dovrei segnare io… Il mio compito è far giocare gli altri e mantenere l’equilibrio della squadra. L’allenatore e i compagni sanno quanto valgo, fino a quando crederanno in me darò tutto in campo“.

