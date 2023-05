Alfredo Pedullà sul mercato azzurro si esprime cosi: “Prende corpo l’ipotesi…”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale ha rivelato un’indiscrezione di mercato sul Napoli per quanto riguarda la scelta del nuovo ds:

“Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis hanno avuto un contatto nelle ultime ore per parlare di Pietro Accardi, considerato un papabile per la poltrona di direttore sportivo del Napoli. A maggior ragione con Cristiano Giuntoli indirizzato verso la Juve, ma che deve essere liberato e fin a quel momento bisognerà aspettare. Non ci sono stati contatti diretti tra De Laurentiis e Accardi, non è detto che ce ne siano”.

noltre, Pedullà, ha aggiunto: “Sotto questo aspetto ci sarebbe la tendenza del Napoli ad andare avanti con il tandem Micheli-Mantovani oppure a valutare la candidatura di Polito (oggi al Bari) in quest’ordine, senza per forza ingaggiare un nuovo direttore sportivo”.

“Situazione fluida, ma dalle ultime ore Accardi è più vicino all’Empoli piuttosto che al Napoli. Ovviamente dobbiamo aspettare, in questo momento la vicenda Spalletti – sempre più complicata – ha il sopravvento. E le cose possono cambiare da una settimana all’altra”. Ha concluso Alfredo Pedullà sul suo sito ufficiale.

