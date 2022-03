Acquafresca: “Spalletti ha forgiato Osimhen, Mertens è stato chiaro…”

Su “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è stato intervistato l’ex attaccante di Atalanta, Cagliari e Bologna, Robert Acquafresca.

Sulla crescita di Osimehn: “La sua è una crescita costante. È migliorato anche nel raccordo tra centrocampo e attacco: fa bene le sponde e fa salire la squadra. Tanto merito va dato anche a Spalletti”.

Cosa dovrebbe fare il Napoli davanti a un’offerta allettante? “Non penso che il Napoli abbia bisogno di vendere. Osimhen è ancora giovane, l’ha forgiato Spalletti ed ora ha tirato fuori tutte le sue qualità. Questo però è un discorso che vedrà la società, anche perché ora rende molto sotto l’aspetto realizzativo, ma anche sotto l’aspetto di possesso e non possesso. Spalletti sa bene che cos’ha in mano”.

Addio Insigne: credi che sia importante riuscire a tenere almeno Mertens per lo spogliatoio Napoli? “Le dichiarazioni di Mertens sono chiare, non vuole andare via da Napoli. Anche qui sono cose tra giocatore e società. Se lui è d’accordo a ricoprire anche una figura non di primissimo piano ovviamente sì”.

