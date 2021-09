Insigne: “Stiamo coi piedi per terra. Gol Osimhen? L’importante è vincere”

Lorenzo Insigne si è espresso ai microfoni di Sky nel postpartita di Udinese-Napoli, terminata 4-0 per i partenopei:

“Dobbiamo stare con i piedi per terra. Sappiamo che abbiamo fatto una grande vittoria su un campo difficile per tutte le squadre. Dobbiamo recuperare le energie in vista di un’altra partita difficile fuori casa. Dobbiamo stare tranquilli. Ora è inutile guardare la classifica, il campionato è lungo. Il mister ci sta dando una grande mano. La squadra ha qualità e ora vogliamo esprimerla al 100%.

Ci sono tante squadre forti come rosa. Inter, Milan, Roma, Juve. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare a pedalare. E’ inutile pensare ad altre cose perché domani già pensiamo alla prossime sfide.

Gol a Osimhen?: Non fa niente, l’importante è che abbiamo vinto”.

