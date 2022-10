Infortunio Kvaratskhelia, possibile panchina con la Cremonese

Cattive notizie per il tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Infatti, dopo l’infortunio di Piotr Zielinski un altro azzurro potrebbe non scendere in campo nel match contro la Cremonese, si tratta di Kvicha Kvaratskhelia.

Durante Ajax – Napoli, a pochi istanti dal primo goal in Champions, il georgiano ha avuto un risentimento muscolare che lo ha costretto a chiedere il cambio, uscendo claudicante dal campo.

Prima di comprendere se effettivamente Kvara dovrà essere sostituito per il match contro la Cremonese, è necessario attendere la risposta dello staff medico.

Leggiamo insieme le parole del Corriere dello Sport:

“Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, uscito malconcio dai ripetuti duelli con i giocatori dell’Ajax. Nell’aria non si avverte particolare preoccupazione, ma prima di sciogliere le riserve è necessario attendere lo staff medico. Spalletti cambierà qualcosa in tutti i reparti: possibili dal 1’ Ostigard per Rrahmani e Mario Rui per Olivera, nonché Ndombele, Simeone e Politano. Magari insieme con Lozano se Kvara partirà dalla panchina.“

