Improta: “Insigne deve essere rigorista. L’EL un fastidio per il Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex calciatore del Napoli:

“Insigne deve restare il rigorista del Napoli? Per me sì, ha quasi sempre segnato prima di quest’inizio di stagione. Forse ha sbagliato a cambiare la tecnica d’esecuzione del gesto. Inoltre, oggi i portieri studiano molto di più i rigoristi avversari, quindi è diventato più difficile segnare un rigore rispetto al passato. Tuttavia, sono convinto che, se il prossimo rigore assegnato al Napoli dovesse essere decisivo, Insigne non lo calcerà. Ha bisogno di ritrovare serenità dagli undici metri calciando rigori non decisivi. Previsioni su Napoli-Legia Varsavia? Gli azzurri hanno bisogno di un’impresa per tornare in corsa per la qualificazione, personalmente non mi dispiacerebbe uscire dall’Europa League per concentrare tutte le energie sul campionato”

