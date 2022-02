Immobile vs Osimhen: sfida tra bomber all’Olimpico

Stasera all’Olimpico assisteremo a un crocevia della stagione per il Napoli: tre punti conquistati in casa di una delle squadre più in forma come la Lazio sarebbe la migliore candidatura in vista del finale di campionato.

Da anni, ormai, per parlare della Lazio non si può che passare da Ciro Immobile: 142 reti in Serie A da quando è approdato tra i biancocelesti (2016-17). Aldilà delle critiche, dei limiti tecnici, delle prestazioni altalenanti con la Nazionale, Immobile è ormai una figura riconosciuta come centrale e fondamentale all’interno dell’ambiente Lazio. Non ha veri sostituti in rosa ed è in corsa con Vlahovic per la classifica marcatori, con 19 goal all’attivo (4 su rigore).

Immobile alla Lazio, grazie soprattutto alla gestione Inzaghi, ha trovato un gioco verticale che lo valorizzava al massimo, in cui non doveva fare troppo lavoro nel giro palla ma poteva catalizzare le verticalizzazioni e i contropiedi dei biancocelesti. Anche Maurizio Sarri ha dovuto cucire un po’ il suo gioco attorno alla punta, sintomo di nuovo dell’importanza del n.17.

Osimhen: momento di diventare grande

Se da un lato ci sono la stabilità e le garanzie di Immobile, mai come nelle ultime partite anche il Napoli si sta aggrappando al suo n.9. Victor Osimhen, si sta prendendo il Napoli partita per partita, sempre rallentato dagli infortuni, ma imprescindibile anche per la mentalità. Nelle ultime due uscite, a Cagliari e col Barcellona, si è visto un Napoli stanco, fisicamente e mentalmente. Victor, da quando è entrato al 67′ contro i rossoblù, è stato l’unica fonte di freschezza e fame per gli azzurri, ha segnato alla prima occasione da subentrato, e col Barça si è guadagnato il rigore.

Ora, però, Osimhen deve fare l’ultimo passo, fare goal contro una big del campionato. Naturalmente, speculare su ‘tabù nei big match’ per lui è del tutto insensato: certo è mancata un po’ di precisione nelle ultime partite con Juve e Inter, ma è stato fuori in diversi big match, e come già detto, giovedì ha dato una prova di buon livello contro Piquè e Araujo. Stasera, avrà di fronte una difesa spesso incerta (40 goal subiti, nona difesa del campionato) e ancora orfana di Acerbi: ha tutte le carte in regola per fare la differenza e vincere il confronto a distanza con la più esperta punta biancoceleste.

