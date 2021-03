Il ritorno in auge del Napoli giudicato dall’onnipotenza delle tv

Allenare il Napoli significa dover fare i conti con una squadra tendenzialmente marginalizzata dai media nazionali. Specialmente da chi detiene i diritti di campionato e Coppe Europee.

Una considerazione abbastanza scontata e nient’affatto vittimistica. Tutt’altro che estranea a chi vive le vicende quotidiane della squadra partenopea.

La pressione sugli azzurri è sensibilmente differente rispetto a quella che subiscono i Top Club tradizionalmente al vertice dell’italico pallone.

Questo è un dato di fatto, piuttosto che mero provincialismo.

Sotto certi punti di vista, non potrebbe essere altrimenti. Visto e considerato che le fonti di finanziamento delle tv commerciali sono sostanzialmente di due tipi.

Innanzitutto, chi trasmette le partite in pay per view vive di pubblicità. Ergo, nella programmazione dei loro palinsesti, gli interessi degli inserzioni regnano sovrani. Pure a scapito dell’onestà intellettuale dei commentatori.

Una problema che, di riflesso, incide sugli abbonati. L’altra voce di bilancio connessa allo show business dell’intrattenimento pedatorio.

Gli stadi senza pubblico stanno affossando il “sistema calcio”. Paradossalmente, però, a risentirne sono anche le televisioni. La perdita degli abbonati è sanguinosa. Un gettito negativo costante.

E chissà che una quota di disaffezionati non sia strettamente connessa alla strisciante mancanza di obiettività nei commenti…

L’opinionista tifoso, una nuova figura televisiva

E’ innegabile quanto tutto l’ambiente sia costretto a misurarsi con le voci critiche di chi monopolizza il dibattito televisivo.

Almeno il potere di conduttori e giornalisti aleggia nelle trasmissioni, invisibile e mascherato. Nonostante sia sempre presente, seppur in forma mai palese.

Il problema ovviamente non è solo degli ascoltatori. Anche dirigenti e giocatori devono fare i conti con i professionisti dell’opinione, che non fanno nulla per nascondere la loro fede calcistica.

Ex calciatori, allenatori da tempo immemore senza panchina, sfaccendati vari e stracciafacenti assortiti, impongono la loro personalissima interpretazione di una situazione o una giocata, spacciandola per oro colato.

Depositari del “verbo”, che invece di oggettivo ha ben poco…

Mai una parola benevola per il Napoli

L’ennesimo esempio di come si tendano a distorcere gli avvenimenti a seconda della convenienza si è avuto domenica scorsa.

Secondo il classico principio dei due pesi e delle due misure, sul fallaccio di Cristiano Ronaldo è calata una coltre di fumose giustificazioni.

Come se ci fosse bisogno di molteplici angoli visuali per analizzare il fallo di CR7 a danno dell’incolumità fisica di Cragno. Sull’episodio si è preferito soprassedere. Stendere un velo di assordante silenzio, peggiore della stessa entrata criminale.

In serata, al contrario, la ricostruzione del fallo di Bakayoko ha generato una discussione a tratti fuori luogo. Nessun dubbio da parte degli astanti: sviscerandone ogni fotogramma, sono giunti alla medesima conclusione. Era rigore, senza sé e senza ma.

Capisco che la vittoria del Napoli a San Siro rilanci prepotentemente le ambizioni degli azzurri in ottica Champions League. Nondimeno, speculare su una decisione talmente al limite, da mettere addirittura in contraddizione l’arbitro Pasqua e Mazzoleni al Var,figurarsi i moviolisti comodamente in assise negli studi tv,sembra davvero strumentale.

Il contraddittorio, questo sconosciuto

Quello che fa più male, al netto di un evidente pregiudizio ideologico, ai limiti dell’oscurantismo, è l’assoluta impossibilità di contraddittorio.

Ovvero, l’assenza di chi rappresenti le ragioni del Napoli. Come se gli abbonati in quota azzurra avessero meno diritti di quelli delle milanesi o della Vecchia Signora.

In definitiva, potranno continuare a raccontare il calcio in tv come meglio gli aggrada. Tuttavia, la tutela di interessi specifici e parziali risulta così evidente da non suscitare neppure indignazione. Bensì, solamente noncuranza…

