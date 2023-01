Nuova puntata della telenovela che ha come protagonista Diego Demme del Napoli. Molte squadre vorrebbero il centrocampista tedesco, ma nessuna ha proposto una concreta offerta. La Salernitana, quando c’era Davide Nicola in panchina, aveva sondato il terreno per poi fermarsi alla semplice richiesta di informazione, l’Adana Demirspor ha espresso parere positivo sul possibile ingaggio del giocatore. Adesso però la situazione è nuovamente cambiata e a toglierlo dal mercato è stato il procuratore del giocatore, come ha riportato il sito di Alfredo Pedullà: “È molto felice, contento perché le cose vanno bene a livello di gruppo. Non può essere altrimenti. Rapporto con Spalletti? Diego è un ragazzo molto semplice sotto certi aspetti, non è una persona che crea problemi. Il rapporto è molto tranquillo, non ci sono mai stati scossoni di nessun tipo, mai nessun diverbio. Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo”. Il tedesco in questa stagione ha giocato solo 19 minuti frazionati in 8 contro il Bologna, 11 contro il Sassuolo, 1 contro l’Empoli. Di questi tutti in casa e a risultato oramai messo in cassaforte.

