Il Napoli vola Con(te) Lukaku! BigRom e Kvaratskhelia distruggono il Milan

Al Giuseppe Meazza il Milan è caduto contro il Napoli per 2-0 a causa delle reti di Lukaku e Kvaratskhelia. Una vittoria sferzante questa dei partenopei che hanno voluto ribadire la propria vena offensiva anche in in uno stadio caldo come questo di Milano. I rossoneri non sono riusciti a trovare la quadra davanti, ma la difesa non ha saputo gestire le scorribande degli azzurri. Ingiustificata la mancata presenza di Pulisic e Rafal Leao entrati poi nella ripresa a risultato quasi perduto. Napoli che adesso vedrà cosa faranno la Juventus contro il Parma e l’Inter contro l’Empoli. La prima azione del match è stata nei piedi di Di Lorenzo, autore del gol partita nello scorso turno contro il Lecce, che ha servito Kvaratskhelia, ma il suo tiro è stato deviato Lukaku. Altra occasione dei partenopei ancora una volta con l’attaccante belga, Pavlovic non ha chiuso bene e la palla si è insaccata in rete. Bel gol questo dell’ex attaccante della Roma e dell’Inter.

La prima azione pericolosa del Milan è stata nei piedi di Terracciano, il tiro è stato debolmente. Questi 15 minuti iniziali sono stati frizzantini che hanno dato spettacolo ai tifosi all’interno dello stadio e a coloro che hanno visto la partita da casa. Doppia occasione per i rossoneri tra il 18′ e 20′: la prima di Musah e la seconda di Chukwueze. Nulla di fatto, ma Meret è stato attento. I rossoneri, sospinti da Meazza, hanno cercato due volte la via del gol con Emerson Royal e con Musah, ma ancora una volta la porta azzurra è stata blindata molto bene. Il pressing in questa parte centrale dei padroni di casa è stato asfissiante e il Napoli ha cercato di resistere con grande autorità.

Verso il 35′ gli ospiti hanno cercato con Di Lorenzo e con Politano di raddoppiare il vantaggio senza avere fortuna. Risposta del Milan con Fofana, ma il tiro è stato centrale e senza troppe pretese. Al 38′ McTominay, uno dei centrocampisti più interessanti di questo primo scorcio di campionato. col destro ha cercato di prendere le misure. Maignan è stato ben attento però. Al 43′ Kvaratskhelia si è liberato ottimamente di Emerson Royal e di Fofana e di destro ha trafitto il portiere dei rossoneri con grande precisione. Doppio vantaggio meritato questo del Napoli che ha saputo gestire meglio le occasioni e avuto maggiore ferocia sotto porta.

La ripresa si è aperta con tutti gli effettivi in campo. Rispetto al primo tempo il Milan è apparso più rabbioso con la voglia di riprendere il risultato. Al 48′ Morata ha realizzato la rete di testa, ma l’arbitro Andrea Colombo ha annullato (dopo il consulto al VAR) per fuorigioco. Questa azione ha sbloccato l’assetto offensivo dei padroni di casa che con Okafor ha cercato due volte di ridurre le distanze senza riuscirci. Dopo 15 minuti si è rivisto il Napoli in fase offensiva con Lukaku, Pavlovic ha chiuso bene per i rossoneri. Poco dopo ancora McTominay ha sprecato di destro la palla del 3-0. Paulo Fonseca poco dopo l’ora di gioco ha inserito Pulisic al posto di Emerson Royal, e Rafael Leao al posto di Okafor e proprio l’americano ha scaldato i guantoni di Meret.

Al 70′ Antonio Conte ha tolto Politano per inserire Mazzocchi. Ma è ancora il Milan in pressione con Rafael Leao, ma pallone poco ideale del portoghese. Successivamente è stato Fofana a provare a dimezzare il gap senza riuscirci. Altri cambi in casa Napoli: fuori Lukaku per Simeone e Kvaratskhelia e dentro Neres. Al minuto 80′ bell’azione di Zambo Anguissa che di poco ha sfiorato il 3-0. Rafael Leao ha voluto in ogni modo cancellare le male lingue che sono piovute su di lui al minuto 83′, Meret ha respinto bene in calcio d’angolo.

Ultimo cambio per il Milan: dentro Camarda, fuori Loftus-Cheek. Nel finale da segnalare le azioni offensiva da parte dei partenopei con McTominay e di Pulisic per i rossoneri e la sostituzione di Olivera per Zerbin e Folorunsho che ha preso il posto di Gilmour. Dopo 6 minuti di recupero l’arbitro Andrea Colombo ha decretato la fine del match. Il Napoli ha battuto il Milan 2-0 e il prossimo turno affronterà l’Atalanta, mentre i rossoneri il Monza.