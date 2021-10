Il Napoli si sblocca con Insigne alla Signori

Primo successo in questa edizione di Europa League per il Napoli. Tre gol arrivati dopo che la porta del Legia sembrava stregata. Una vittoria che eleva ulteriormente il morale per la banda di Spalletti.

Troppo netta la differenza ma i gol sono arrivati solo nell’ultimo quarto di gara. I polacchi sono pochissima cosa, ma hanno fatto le barricate complicando il compito del Napoli. Fino al gol di Insigne il risultato era sullo 0-0 per una mera casualità.

Spalletti ha messo in campo un Napoli con parecchie riserva. Tuttavia, tra tutti i calciatori scesi in campo hanno giocato quasi tutti coloro che saranno titolari domenica contro la Roma. L’unico che ha veramente riposato è stato Mario Rui, squalificato. La squadra non è apparsa in riserva fisica e ha martellato dall’inizio alla fine. Ottima gara di Elmas mentre è stato buono anche il rientro dal primo minuto di Demme.

Il Legia si è difeso molto basso, ma ha concesso varie opportunità. Nel primo tempo è mancata la precisione. Eppure Dries Mertens è apparso in deciso crescendo di condizione. La nota stonata è data dall’infortunio a Manolas, che potrebbe essersi stirato. La buona notizia è che Juan Jesus è apparso anche lui in buona condizione. Da vedere per quanto tempo resterà fermo il greco.

Sia il Napoli del primo tempo che quello del secondo sono apparsi solidi e rodati. Naturalmente Osimhen ha dato una marcia in più. Il 3-0 è un risultato giustissimo, anche se le reti sarebbero dovute arrivare prima. Fondamentale il fatto che Insigne si sia sbloccato. E lo ha fatto con un gol marchio di fabbrica di Beppe Signori. Adesso l’obiettivo è ottenere almeno 7 punti nelle prossime 3, in modo da saltare il fastidioso sedicesimo.

Contro la Roma servirà la solita determinazione mostrata quest’anno. I giallorossi di Mourinho vorranno rifarsi dopo i 6 gol presi in Norvegia.

