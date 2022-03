Il Napoli senza Di Lorenzo: le alternative in mano a Spalletti

Dopo tutti gli esami del caso, sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda Giovanni Di Lorenzo, uscito con un ginocchio malconcio da Napoli-Udinese. I tempi di recupero si aggirano attorno a un mese, di certo salterà i play-off con la Nazionale, ma anche la, già dura, serie di match che aspetta gli azzurri al rientro. Il calendario porterà il Napoli a Bergamo subito dopo la sosta, domenica 3 aprile alle 15. Dopo lo scontro diretto con l’Atalanta, il Napoli ospiterà due squadre molto insidiose quali Fiorentina e Roma, entrambe in piena corsa Europa League.

Un problema mai posto

Il ritorno di Di Lorenzo potrebbe essere fissato per il weekend successivo, in casa dell’Empoli, ma intanto si dovranno trovare soluzioni affidabili viste l’importanza e la difficoltà di queste partite. In questi ultimi anni in cui tanto si è parlato dei problemi della preparazione e della preoccupante frequenza di infortuni, DiLo è stato forse l’unica “mosca bianca“. Sempre tra i giocatori di movimento con maggior minutaggio in Serie a, è sempre stato titolare questa stagione, 30 su 30. Anche nelle due precedenti stagioni, conta 36 e 33 presenze in campionato, sempre da titolare. Per la prima volta da quando è arrivato, si dovrà pensare a un Napoli senza Di Lorenzo.

Le opzioni a disposizione, nuove e vecchie facce

C’è anche da dire che in questi anni la concorrenza sulla destra non è mai stata di livello, e anche quest’estate la società non si è impegnata ad allungare il reparto. Kevin Malcuit, in scadenza a giugno, è tornato dal prestito alla Fiorentina come elemento ancora misterioso, ma è stato tenuto come riserva. In più dalla primavera si è aggregato l’esordiente Alessandro Zanoli. Dunque, a meno che Spalletti non s’inventi qualcos’altro, magari adattando Juan Jesus anche a destra, sono queste due le alternative che la rosa offre come laterale destro.

A partire favorito nelle gerarchie potrebbe essere il francese. Malcuit, come molti altri, ha beneficiato dall’arrivo di Spalletti, ad inizio anno sembrava un giocatore davvero fuori dal progetto e dall’ambiente azzurro. Ad oggi, nonostante l’addio quasi certo a giugno, è giusto riconoscere che, quando il Napoli è stato in emergenza, il mister ha potuto contare anche sulle qualità del francese. Non sarà certo un giocatore educato tatticamente e difensivamente, ma ha grande gamba e buone doti fisiche, qualità non così comuni nella rosa. Ha 6 presenze in campionato quest’anno, appena due da titolare. Quelle due, però, sono state match ad alta intesità contro Milan e Atalanta (nel secondo caso ha giocato più avanti, coperto da Di Lorenzo).

Non è però da sottovalutare la candidatura di Zanoli, classe 2000 che si è fatto notare nelle giovanili e ha passato quest’anno in prima squadra, 6 presenze e 0 da titolare, ma c’è da riconoscere che ha già conquistato tutto l’ambiente. Il ragazzo ha molta voglia di fare, e le potenzialità sembrano esserci, probabile che Spalletti proverà a dargli una chance in assenza del titolare.

L’assenza di una colonna della squadra come Di Lorenzo peserà, ma non c’è più margine di errore, e le riserve dovranno farsi trovare pronte, è anche da questo che passa l’esito di una stagione, sono i momenti delicati come questo, che definiscono il livello di una stagione e di una squadra.

