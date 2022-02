Il Napoli parte per Barcellona, le probabili scelte di Spalletti e Xavi.

Aria di vigilia in casa Napoli, stamattina ultimo allenamento prima della partenza per Barcellona. Dal comunicato ufficiale del Napoli: “partita a campo ridotto, seduta tattica, e lavoro su calci piazzati”, ma le notizie principali arrivano da chi non si è allenato. Un nuovo e fondamentale assente è Victor Osimhen: “Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro.” Oltre a lui, gli altri indisponibili che non partiranno per la trasferta: “Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra.”

La notizia di Osimhen ha sparso un po’ di apprensione nell’ambiente, ma sembra solo un fastidio, il nigeriano dovrebbe essere a disposizione, naturalmente Mertens in preallarme. Per il resto della formazione, Meret dovrebbe essere ancora scelto come “portiere di coppa”. Davanti a lui naturalmente saranno scelti i titolari. Difesa confermata rispetto a sabato, Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly e Mario Rui. Senza Lobotka, tornerà la coppia Fabian Ruiz-Anguissa in mediana. Per la trequarti era in bilico il posto al fianco di Zielinski e Insigne, date le assenze coincidenti di Politano e Lozano. La scelta, come per Napoli-Inter, sembra ricadere su Elmas, che supera la candidatura di Ounas.

Intanto, dal fronte Blaugrana, i problemi arrivano dal reparto difensivo. Oltre alle assenze di Umtiti e Lenglet, rischia di essere indisponibile anche Ronaldo Araujo, per un problema al polpaccio. Il 22enne uruguagio si stava dimostrando sempre più importante quest’anno, e sarebbe fondamentale per contenere Osimhen. Ad affiancare l’eterno Pique, potrebbe essere il giovane Eric Garcia, anche lui reduce da 5 settimane di stop e tornato in campo solo domenica.

