Il Napoli fatica sugli esterni, cosa dicono i numeri e il campo

La gestione Spalletti, malgrado gli ultimi risultati, resta assolutamente positiva, la rosa è stata valorizzata e sono stati già ampliamente riconosciuti i miglioramenti dei vari Rrhamani, Juan Jesus, Lobotka, solo per fare i nomi più sorprendenti. Non si possono fare solo miracoli purtroppo, e alcuni singoli stanno deludendo le aspettative da mesi. Il problema in questo senso sembra essere soprattutto sugli esterni: Inisgne, Lozano e Politano, tutti fondamentali nella scorsa stagione, stanno vivendo annate “complesse”.

I numeri

Dando uno sguardo alle statistiche, il quadro è evidente. Insigne, in 22 presenze (20 da titolare), è a quota 7 goal in campionato e 6 assist, ma 6 di quelle marcature sono arrivate su penalty (da riportare anche 3 errori dal dischetto). Il primo goal su azione del capitano è arrivato contro la Lazio alla 27^ giornata. Da ricordare che Insigne ha chiuso la scorsa stagione a 19 goal e 7 assist (di gran lunga la sua miglior annata).

Sull’altra fascia, l’alternanza tra Lozano e Politano non ha di certo fatto di meglio. Il messicano è a 4 goal e 3 assist in Serie A (anche lui ha 22 presenze, 14 dall’inizio). L’anno scorso aveva chiuso a 11 goal e 3 assist. Infine i numeri più sconfortanti arrivano da Politano, 1 goal e 3 assist in 25 partite (15 da titolare), l’anno scorso arrivò a 9 goal e 4 assist.

Per quanto riguarda la produzione di gioco, la situazione resta poco confortante. Insigne ha prodotto 47 passaggi chiave, mentre Lozano e Politano rispettivamente 14 e 26. Per fare un confronto, i leader di questa statistica in Serie A sono Candreva (66), Berardi (62) e Chalanoglu (58).

Infortuni e poca costanza

Non sono, però, solo i freddi numeri a sollevare il problema. Il calo delle prestazioni è stato evidente, soprattutto rispetto all’anno scorso, quando Lozano ha trascinato la squadra per un paio di mesi, Insigne ha disputato una stagione di costanza e leadership tecnica, e Politano ha sempre dato garanzie in seguito al calo di Lozano.

Cosa è cambiato quest’anno? Innanzitutto, soprattutto per Politano e Lozano, sono stati diversi gli infortuni, spesso l’alternanza tra i due è stata forzata, e raramente sono stati al massimo della condizione. Politano aveva anche iniziato bene la stagione, la squadra girava e lui aveva trovato un buon rendimento. Poi il covid a novembre, e da quel momento ha perso la fiducia di Spalletti, che ha iniziato a preferirgli Lozano. Da lì Politano ha perso sempre più minutaggio, e non è stato efficace da subentrante. Lozano ha trovato continuità di impiego a partire dall’assenza dell’italiano, ma non è mai stato determinante come con Gattuso. Il messicano, tra l’altro, ha subito in estate un grave infortunio alla testa, ha preso il covid a dicembre, e solo adesso sta tornando dopo il lungo stop alla spalla che lo condizionerà ancora per un po’.

Per quanto riguarda Insigne, questa non è la prima stagione segnata da diversi fastidi fisici, a completare il quadro di giocatori che stanno faticando a trovare la massima condizione fisica.

Cosa può fare Spalletti

A fronte di tutte le problematiche, evidentemente le ali non sono state valorizzate al meglio, in una squadra che palleggia benissimo, che prende pochi goal ma che sta mancando di pericolosità e freschezza sulla trequarti. La risorsa di gioco principale resta sempre Osimhen, quasi sempre catalizzatore della squadra, se in campo. C’è anche da aggiungere che Inisgne ha già firmato un contratto con un’altra squadra e hanno fatto scalpore anche le dichiarazioni di Lozano, che non sembra al 100% con la testa al Napoli. Durante la stagione sono state interessanti, a sprazzi, le prestazioni di Ounas ed Elmas, che sulla fascia hanno almeno dato un po’ di freschezza ai tre “titolari”.

Nonostante tutto, è chiaro come alla base del calo ci siano, appunto, le condizioni fisiche e mentali. Giocatori spesso scarichi, inseriti in una squadra spesso stanca e di gran lunga non al centro del progetto, possono solo che riportare prestazioni poco brillanti e deludenti.

