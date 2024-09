Il Napoli fa 0-0 contro la Juventus: il commento tecnico di Conte

Il Napoli ha pareggiato 0-0 contro la Juventus all’Allianz. Un pari che ha dato la sensazione di voler provare a chiudere la partita con Politano, ma Di Gregorio ha saputo chiudere la porta con grande maestria. Degno di nota McTominay autore di una partita di livello: lo scozzese ha dato tutto in mezzo al campo sfiorando diverse volte anche la rete. Il Napoli nel secondo tempo non ha creato molto (come la Juventus) e alla fine il pareggio è stato un risultato giusto. Il prossimo impegno degli azzurri sarà contro il Palermo in Coppa Italia.

Antonio Conte a DAZN ha analizzato il pareggio tra la Juventus e il Napoli, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Il mio timore oggi era la fase difensiva, invece siamo stati molto bravi. Davanti possiamo fare meglio, abbiamo ampi margini di miglioramenti. So le difficoltà a pareggiare in casa contro la Juventus, avevo chiesto continuità di risultato e c’è stata una buona prova sotto l’aspetto dell’attenzione. Ma possiamo fare meglio. Il cambio di sistema nasce dal fatto che alla fine del mercato sono arrivati McTominay e Gilmour, inoltre è stato reintegrato Folorunsho per cui ora abbiamo un centrocampo forte e da sfruttare. Questo sistema ci tornerà utile sicuramente, è nelle corde di questa squadra. Non volevamo lasciare il pallino alla Juve, non aveva senso quindi giocare con i 5 difensori. A tratti l’abbiamo fatto con Kvara, mentre Lukaku deve ancora entrare in condizione”.