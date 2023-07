Il Napoli del futuro: le chiavi dell’attacco ancora affidate a Osimhen e Kvaratskhelia?

La gara vinta allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Sampdoria ha chiuso la stagione del Napoli. Nel corso della festa organizzata a fine partita, il presidente De Laurentiis ha confermato che Spalletti non sarà più sulla panchina del Napoli indicando come, a partire dal giorno successivo, sarebbe partita la “caccia” al suo sostituto. La speranza è individuare un allenatore che ami la città di Napoli. I tifosi, in delirio per lo scudetto conquistato, vorrebbero vedere in attacco, per la prossima stagione, ancora Osimhen e Kvaratskhelia, davvero devastanti quest’anno. E il Napoli non ha la minima intenzione di privarsene. Se il georgiano ha già dichiarato di voler restare, anche il nigeriano difficilmente lascerà la squadra partenopea, a meno di un’offerta “monstre” di importo non inferiore ai 160 milioni di euro.

L’amore per il Napoli di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia ha fatto chiarezza sul proprio futuro intervenendo ai microfoni di DAZN dopo il match con la Samp, ringraziando i compagni per avergli dato fiducia, aiutandolo a inserirsi più velocemente. Ha poi sottolineato come sia stata la partita con l’Udinese, che ha regalato matematicamente lo scudetto al Napoli, il momento che più di ogni altro porterà sempre nel cuore. Parole dolci anche per Osimhen e Di Lorenzo, considerati i leader della squadra. Ma, soprattutto, ha ricordato come lui ami Napoli. A dissolvere le (poche) nubi sul futuro in azzurro del georgiano, eletto “miglior giocatore del campionato”, è stato anche Mamuka Jugeli, l’agente. Il contratto che lega il suo assistito al Napoli è molto lungo, e il procuratore è pronto a incontrarsi con la dirigenza. Ma la volontà, sia del giocatore che dei partenopei, è di proseguire assieme dopo aver trovato un accordo. Ovviamente sono attesi dei “miglioramenti” contrattuali.

Osimhen sibillino sul proprio futuro

Capocannoniere grazie al bottino di 26 reti (l’ultima siglata proprio contro la Sampdoria), Victor Osimhen ha ricevuto il premio dalla Lega calcio. Al contrario di Kvaratskhelia, però, non ha fatto chiarezza sul suo futuro, indicando come la decisione spetti a De Laurentiis. Lui si limiterà a seguire il “flusso”. Ha anche augurato il meglio a Spalletti, e suggerito come il Napoli possa ambire, in futuro, a vincere la Champions. Molto probabilmente, chi è abituato a frequentare il Betfair blog vedrà il Napoli inserito tra le principali candidate alla “Coppa dalle grandi orecchie”.

Le mosse in entrata e in uscita del Napoli

Tante le situazioni in sospeso, soprattutto dopo l’addio di Spalletti. Potrebbero lasciare la squadra Lozano e Zielinski. Il messicano potrebbe lasciare nel caso in cui De Laurentiis ricevesse delle offerte adeguate. Diversa è la situazione del secondo. Zielinski, infatti, ha un contratto la cui scadenza è prevista per il 2024, ma il club partenopeo non ha ancora deciso se proporne uno nuovo. Per quanto riguarda i giocatori in entrata, delle quote calcio del prossimo anno riferite al Napoli potrebbe far parte il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic, classe 2002. La richiesta della squadra friulana è di circa 15 milioni di euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati