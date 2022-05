Il karma di Spalletti. La matematica qualificazione alla prossima champions league non ha spento le polemiche in casa Napoli, tutt’altro, nel post gara di sabato, da un lato la delusione di Mertens, dall’altro il tecnico di Certaldo che risponde in maniera piccata, dando appuntamento alle prossime interviste, dove, dice, ci sarà molto altro da dire. Il tifoso partenopeo oggi sembra più dalla parte di Ciruzzo, la sensazione che quest’anno lo scudetto fosse alla portata, è opinione comune. Certo che le colpe vanno distribuite in maniera equanime tra allenatore, calciatori e società. Il rischio di imbastire la prossima stagione con dei malumori non è del tutto peregrino, soprattutto da parte di chi appena rimesso in campo in modo continuativo, ha dato il suo prezioso contributo, mostrando che il fiuto del gol non gli è mai passato, la doppietta al Sassuolo, è la classica riprova che il folletto belga, resta sempre l’attaccante più prolifico nella storia del Napoli. Del resto Luciano Spalletti con le bandiere attempate non ha un buon rapporto, la querelle con Francesco Totti è passata alla storia anche come serie TV, eppure il capitano giallorosso, anche a 40 anni, quando veniva messo in campo, risultava sempre decisivo. Emblematica fu una partita nell’ultima stagione del numero 10 , contro il Torino, quando sotto di una rete il mister toscano fece entrare Totti per gli ultimi dieci minuti scarsi di partita, tanti bastarono al Capitano per ribaltare il risultato sul 2 a 1 , firmando una doppietta. Anche all’ Inter il rapporto con l’altra bandiera Icardi fu piuttosto problematico, anche se ad onor del vero, il problema in quella circostanza era più con la società nerazzurra.

Spalletti non le manda a dire sugli schermi di DAZN, invitando il neo papà di Ciro Romeo a fare i nomi, eventualmente dei responsabili di questa delusione. La realtà è che l’allenatore del Napoli sembra vittima del suo stesso karma che lo insegue in ogni sua panchina, i famosi fantasmi che il tecnico vede un po’ dappertutto, anche nella categoria dei giornalisti riemergono frequentemente. Il lavoro fatto quest’anno è sotto gli occhi di tutti, nessuno può negarlo, talmente buono che per un attimo è sembrato potesse raggiungere l’ottimo, ma questo deve essere un punto di partenza per la prossima annata, piuttosto che un punto di arrivo. La squadra comunque necessita di una mini rivoluzione, soprattutto in quei reparti più carenti di alternative, questo è stato il vero problema stagionale nei momento chiave del campionato alcuni uomini sono arrivati col serbatoio in riserva, altri non avevano nessuno alle spalle su cui contare. È qui che dovrà lavorare Giuntoli più il tecnico toscano, senza pensare a ciò che è stato nel suo passato, ma come potrebbe cambiare il suo futuro.

