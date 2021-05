Guetta: “I tifosi della Fiorentina vogliono la Juve fuori dalla Champions”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto David Guetta, giornalista del Corriere Fiorentino: “Anche se significava consegnare lo scudetto alla Juventus, i tifosi della Fiorentina furono entusiasti della vittoria conseguita nel 2018 contro il Napoli, dato che l’annata viola fu molto particolare, essendo stata segnata dalla morte di Davide Astori. Sarei contentissimo se la Juve non andasse in Champions League, penso che il Napoli non avrà eccessivi problemi a vincere a Firenze, considerando l’abissale differenza tecnica tra le due squadre. Gattuso non ancora ha firmato per la Fiorentina, vuole attendere prima la fine del campionato. A ottobre 2020 Commisso era stato tentato dalla suggestione Sarri, ma la trattativa non è andata a buon fine. L’obiettivo della Fiorentina nella prossima stagione potrebbe essere quello di porsi al livello del Sassuolo, sebbene i tifosi viola non facciano i salti di gioia per l’accostamento con gli emiliani”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati