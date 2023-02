Giuntoli ha già fiutato il prossimo colpo di mercato

Il presente sembra glorioso per il Napoli, ma bisogna badare anche al futuro per poter continuare a vincere. Giuntoli, ds del Napoli, è alla ricerca di nuovi profili per l’avvenire azzurro, fiutare ghiotti colpi, anche a parametro zero, praticamente una pratica usuale. Ed uno dei calciatore presenti sul taccuino di Cristiano è Mahmoud Dahoud del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito dalla Ruhr Nachrichen, il centrocampista tedesco, difatti, lascerà il club giallorosso al termine della stagione. Si libererà dal Borussia a parametro zero per il suo contratto in scadenza, ed ecco allora che Giuntoli ed il Napoli potrebbero farsi avanti per ingaggiarlo. Tuttavia, la concorrenza per Mahmoud pare sia agguerrita, anche Milan e Leicester sono sulle sue tracce. La decisione finale poi spetterà al calciatore, il quale si prepara a cominciare una nuova avventura distante dalla Bundesliga, al di fuori dei confini tedeschi.

