Giuntoli: “Una squadra forte vince senza pensare agli altri”

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per parlare della sfida col Torino:

“Una squadra che ha ambizione non deve guardare le situazioni intermedie, ma affrontare ogni partita senza pensare agli altri, ai punti di distacco, ma solo a vincere. Siamo appena all’ottava giornata, quello della classifica è un discorso che non ci interessa”.

Gioca Ospina e non Meret: come si fa a gestire un pacchetto portieri così forte? “Loro sono dei grandi professionisti, due grandi campioni. Il mister di volta in volta sceglierà il portiere più adatto a quella partita. Oggi ha scelto Ospina”.

Come sta vedendo Insigne? “Lo vediamo benissimo, è il nostro capitano, pensa solo al gioco, al calcio, al Napoli. E il suo agente sta parlando con noi, vediamo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati