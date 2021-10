Giuntoli: “Rinnovo Insigne? Pensiamo al campo ma siamo sereni”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, si è espresso ai microfoni di DAZN per parlare della partita e del rinnovo di Insigne:

“Come ho visto la squadra dopo il ko in Europa League? Ho visto una squadra che ha cercato di analizzare bene gli errori, come ci sono in tutte le partite. La partita l’abbiamo avuta in mano in maniera serena all’inizio, poi l’episodio negativo ci ha condizionato ma siamo convinti delle nostre forze e ora pensiamo alla Fiorentina che è un ostacolo importante.

Passi avanti nel rinnovo di Insigne? In questo momento pensiamo al campo, sia Lorenzo che la proprietà. Stiamo parlando col ragazzo e il suo agente, siamo sereni e fiduciosi sul futuro.

Vlahovic-Osimhen? E’ sempre bello vedere due grandi calciatori, ma sarà bello vedere lo scontro fra due squadre che vivono un bel momento. Sarà un test importante”.

