Giuntoli: “Serenità c’è sempre stata. Parole Gattuso? Uno sfogo”

Nel prepartita di Napoli-Parma, ai micorofoni di Sky, si è espresso ai microfoni il diretore sportivo del Napoli, Giuntoli. Ecco le sue parole: “La serenità non è mai mancata. Eravamo molto dispiaciuti dopo la partita di Verona per la prestazione di cui non eravamo contenti, com’è successo anche altre volte, tipo con la Lazio. Altre sconfitte invece ci vedevano con prestazioni differenti, per questo dopo domenica eravamo particolarmente insoddisfatti. Cosa manca? Oggi ha vinto la Lazio, vedo che anche gli altri sono tutti lì. L’importante è mantenere la calma, analizzare bene le prestazioni, non farsi condizionare dai risultati. Chi avrà più equilibrio arriverà ai risultati. Le parole di Gattuso erano solo uno sfogo riguardo alcune voci, c’è un rapporto sereno con la società da quando è arrivato. Ounas e Zaccagni? Adam ha chiesto tempo per decidere, è lecito stiamo pensando di spostarlo. Riguardo Zaccagni siamo molto attenti al bilancio, il gennaio scorso non aveva il covid che è stata una grande tegola. Mertens? Deve fare un’altra settimana di lavoro a parte, ha stretto i denti per la Juve e la caviglia non è ancora perfetta.”

