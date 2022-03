Giuntoli: “Partita importante, siamo carichi”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida del Maradona contro il Milan:

“Noi abbiamo sempre la stessa idea di Spalletti, è una partita molto importante, è importante da vincere, per i tifosi, per il nostro club e per il punto dove siamo arrivati. Siamo molto carichi. Undici partite sono veramente tante, oggi è importante ma dobbiamo stare con i piedi per terra ma sono undici finali“.

Valorizzati tanti giocatori giovani e giocatori come Zielinski e Osimhen, quanto vi rende orgogliosi?

“Nel calcio ci vuole pazienza, sono ragazzi giovani ed eravamo sicuri del loro valore“.

Quanto è determinante stasera?

“E’ importante“.

