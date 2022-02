Giuntoli: “Insigne? Ci aspettiamo tanto, su Osimhen…”

Nel prepartita di Napoli- Barcellona, si è espresso ai microfoni di Sky, Cristiano Giuntoli, per parlare dell’imminente sfida del Maradona:

E’ una sfida da vincere, più tranquillo con Osimhen in campo? “Non è solo importante per me ma anche per i ragazzi, perché sarà una partita dove loro avranno grande palleggio e magari ci saranno più spazi per Osimhen”.

Insigne torna dal 1’, cosa vi aspettate dal capitano? “Ci aspettiamo sempre molto dal nostro capitano, anche lui viene da un infortunio ma avrà tante energie nervose da spendere”.

Più propositivo rispetto all’andata? “Preparò la partita come le altre, ma poi loro con le loro qualità non ce lo permisero. Vogliamo sempre fare noi la partita, a volte ci riesce, altre come a Barcellona no. Ma la nostra volontà è sempre quella”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati