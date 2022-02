Giuntoli: “Osimhen sta bene. Su Juan Jesus…”

Nel prepartita di Barcellona-Napoli, si è espresso ai microfoni di Sky il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, per quanto riguarda il match:

Ginocchio Osimhen? Il provino è andato bene, si sente bene, buon per noi.

Juan Jesus per limitare Adama Traorè? Il mister ha cambiato qualcosa per avere forze fresche ma anche fisicità perché da quel lato c’è Traore che ha grande forza.

Ambiente molto maturo con Insigne, è una crescita di tutti? Lo spero. Contiamo sulla sua professionalità, lo dimostra ogni giorno ed anche ambiente e club sono cresciuti in questi anni.

Niente alibi per le assenze ma con Elmas esterno perdete qualcosa? Non vedo la squadra al 100% come ad inizio stagione, ci sono ancora assenti e qualcuno non al meglio, ma siamo in crescita. Su Elmas sono d’accordo, lui si esprime meglio in altre zone ma per il mister è utile anche li per una strategia diversa”.

