Genoa-Napoli: vittoria arma a doppio taglio

I tre punti non devono assolutamente portare la proprietà a pensare che la rosa del Napoli possa essere competitiva per certi traguardi. Nel match contro il Genoa ci sono poche cose da salvare, tra cui il risultato e le risorse offensive.

Un bruttissimo Napoli ha avuto la meglio sul Genoa grazie a un gol nel finale di Andrea Petagna. Inizio non positivo, seconda parte di primo tempo senza né infamia né lode. Bruttissimo secondo tempo fino all’ingresso del bomber friulano e di Ounas, che hanno cambiato la partita.

Dalla vittoria per 2-1 contro il Genoa abbiamo appreso che la rosa del Napoli è piena di problemi. A centrocampo Spalletti è costretto a far giocare Lobotka e a far entrare l’inconsistente Gaetano. Vittoria arrivata perché il Genoa, molto smobilitato, è una squadra attualmente impresentabile. Lo stesso Genoa umiliato dall’Inter.

Grifone che ha dato filo da torcere al Napoli. Dopo un annullamento di un gol tra le polemiche, è arrivato il pareggio con Cambiaso. La squadra di Ballardini ci ha creduto, facendo leva sui problemi organizzativi del Napoli. Senza un centravanti di ruolo in condizioni accettabili, con un centrocampo ridotto all’osso e con Mario Rui terzino è improbo trovare la quadra in così poco tempo.

Il Napoli ha ruminato calcio. Squadra che si è accesa a tratti, sfruttando la qualità dei suoi uomini migliori. Eppure i Partenopei non sono sembrati squadra. Colpe, naturalmente, non ascrivibili al neo arrivato Spalletti, ma dovute a una conformazione della rosa che lascia a desiderare. Senza Demme e Osimhen, due pilastri, questa squadra fa molta fatica. La fortuna ha voluto che l’avversario era un Genoa work in progress.

Alex Meret, ancora una volta, non ha dato garanzie. Prima del gol annullato al Genoa era andato a farfalle. Fermo restando il leggero scontro con l’avversario in occasione dell’1-1, poi cancellato dal VAR, la presa è stata imperfetta. Così come la posizione e la coordinazione sul pareggio (meritato) di Cambiaso.

Luciano Spalletti non si è perso d’animo e ha attinto alla panchina. Cambi perfetti e con le giuste tempistiche. Va da sé che il reparto offensivo del Napoli è di primissimo livello. Lo stesso non si può dire degli altri ruoli, che andrebbero assolutamente puntellati per ottenere un posto in Champions. L’undici titolare c’è anche, ma la rosa è profonda solo in attacco.

Il Genoa è in costruzione. Preziosi smantella la rosa ad ogni sessione di calciomercato. Davide Ballardini dovrà pazientare. Andrea Cambiaso è la nota positiva. Il mercato gli darà i giocatori utili per esprimere il proprio gioco e salvarsi senza difficoltà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati