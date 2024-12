Genoa-Napoli, Conte: “Sono molto soddisfatto del primo tempo”

Antonio Conte ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN, analizzando la vittoria del suo Napoli contro il Genoa, arrivato con il risultato di 1-2, come ha riportato TMW: “Non so se sia cambiato il Genoa o se siamo cambiati noi. Sono molto soddisfatto del primo tempo, abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Nel secondo tempo, l’unica cosa che ci siamo detti è stata di non far rientrare il Genoa in partita, invece è successo. Conosco bene questo stadio, basta una scintilla per accendere la tifoseria e cambiare l’inerzia del match. Il primo tempo è stato forse il più bello in assoluto a livello di gioco e dominio, il secondo, invece, non deve appartenerci. Significa staccare la spina, rimettere tutto in discussione e non è giusto per il lavoro che facciamo durante la settimana. Se abbiamo ambizioni, dobbiamo cambiare e restare concentrati per 95 minuti”.

Articolo redatto da Jacopo Magliano