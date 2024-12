Genoa-Napoli, Conte non si fida: “Giocare a Marassi non è mai semplice”

Il Napoli sta proseguendo la lotta per la conquista dello scudetto e domani giocherà contro il Genoa al Marassi. Questa sfida sarà importantissima per entrambi i club: i partenopei infatti hanno l’obbligo di vincere per mettersi al sicuro e soprattutto mettere pressioni ad Atalanta e Inter che giocheranno rispettivamente domenica e lunedì. Il Grifone invece deve portare a casa almeno un pareggio per evitare di tornare nelle ultime tre posizioni della Serie A. Il distacco del Genoa verso la zona retrocessione è esile così come lo svantaggio del Napoli nei confronti dell’Atalanta. Sia Conte che Vieira quindi cercheranno di dare il massimo in panchina per spronare i propri giocatori in vista di questo match che renderà il sabato di Serie A un po’ più caldo.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e il Genoa che si giocherà al Marassi domani alle 18.00, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Giocare a Marassi non è mai semplice, tipico stadio inglese con le tribune vicine al campo, la tifoseria genoana è molto calda. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, cercando di esprimerci al massimo, cercando di fare quanto preparato in settimana. Dobbiamo avere spirito di collaborazione anche nelle difficoltà, come successo a Udine. Stiamo dimostrando che possiamo prendere anche un cazzotto ma rimaniamo in piedi e lo ridiamo. Parlare di mercato è sempre particolare, ma parto da una base chiara. Sto lavorando con tutto il gruppo, tutti hanno contribuito in maniera importante ad avere 35 punti in 16 partite. Sono tutti ragazzi entrati dentro la metodologia. Inevitabile che dopo un po’ si sviluppino rapporti umani con me e lo staff. In loro ho massima fiducia, sono sereno. Dovessero esserci delle opportunità credibili e se il club decide o ha voglia di cambiare qualcosa, vedremo. Però ripeto che da parte mia c’è massima fiducia in questo gruppo, con questi ragazzi posso andare in guerra. Che si vinca o meno è relativo. Il mercato di gennaio per me oggi si chiude, fate le domande a chi di dovere, la mia risposta sarà sempre la stessa”.

