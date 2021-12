GALLO: “ Il caso Insigne già si doveva risolvere 2 anni fa con l’onda Ancelotti”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore il Napolista:

“Ancora non ci credo perché ritengo sia Insigne e sia De Laurentiis legati da questo sodalizio, sarebbe una sconfitta per tutti i fans di Insigne. A mio avviso sarebbe una scelta sbagliatissima, è una scelta da ex calciatore che potrebbe prendere un giocatore che non crede molto nelle sue qualità. Io credo che le strade debbano separarsi, dopo 10 anni è giusto così, tra l’altro non credo che il 24 del Napoli sia un calciatore che sposta gli equilibri. Se va a Toronto ha ragione Insigne, se rimane in Italia ha ragione De Laurentis. Io non ci credo ma se dovesse essere vera, darebbe ragione a quelli che la pensano come me. È un giocatore che sta nel pieno della sua carriera soprattutto a livello fisico. Io avrei sfruttato l’onda Ancelotti e avrei rotto con Insigne già due anni fa, occorre una chiara decisione politica che non sia figlia della trattativa. Non credo che non abbia mai amato Insigne, con l’ultimo rinnovo ha dimostrato di credere molto in lui, le cose sono cambiate dall’ammutinamento.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati