Gallo: “Champions? Milan,Atalanta e Juve favorite”

Napoli non favorito secondo Gallo

“Non si capisce bene il rapporto che il Napoli ha con l’Europa. Nel momento in cui ci giochiamo una competizione europea, andiamo in difficoltà per il triplo impegno. Da noi l’Europa è considerata un rifornimento di soldi. L’Atalanta è la squadra più europeista, la Lazio è quella meno europeista. La Lazio è un Napoli minore. Il Napoli ha una consuetudine maggiore con la Champions. Atalanta? Percassi è un grandissimo imprenditore, ma nessuno si rende conto che alle spalle ha un impero. Lì riescono a rivitalizzare i giocatori. Corsa Champions? Il Milan, l’Atalanta e la Juve sono favorite. Poi ci sono Napoli e Lazio. Il Napoli ha un ottimo calendario e ha le sue chance. Se la può giocare con Atalanta e Milan. Il Napoli contro l’Inter spiccherà il volo Champions”.

