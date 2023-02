Fedele: Ecco perché il -15 alla Juve penalizza il Napoli

Il dirigente Enrico Fedele è intervenuto a Ottochannel (canale 16) nel corso della trasmissione “La Domenica Azzurra” parlando del campionato del Napoli:

«Come dico da tempo il Napoli ha vinto da tre mesi il campionato, non ce n’è per nessuno, di che parliamo? Piuttosto io lancerei un hashtag per ridare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus: in questo modo si parlerà del campionato vinto dal Napoli per il dominio azzurro e non del campionato della penalizzazione per i bianconeri. Lo scudetto sarà azzurro, non credo che ce la faremo a festeggiare con la zeppola di San Giuseppe a marzo, ma con la pastiera, a Pasqua, penso proprio di sì. Per le prossime tre gare spero che Spalletti non vari un turn over radicale, sarebbe un errore. Se ne cambia 2-3 a partita, considerando i cinque cambi a disposizione, potrebbe alternare le forze».

