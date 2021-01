Di Francesco in conferenza stampa: “Sconfitti dal miglior Napoli della stagione. Non abbiamo alibi”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha commentato la sonora sconfitta contro il gli azzurri di Gattuso per 4 a 1, durante la consueta conferenza stampa post gara.

Mister, una partita brutta da parte del Cagliari. Basta l’assenza di Rog a giustificare questa prestazione?

“Il Napoli ci è stato superiore, ma giocare mezz’ora in inferiorità numerica non è semplice. Eravamo riusciti a rientrare in partita, però non siamo riusciti a difendere bene. È facile ora sparare contro il Cagliari, ma bisogna analizzare la partita. Guardarci indietro? Lo abbiamo fatto, chi non lo ha fatto prima si è sbagliato. Abbiamo tante assenze in rosa e questo ci penalizza, come l’assenza di Nainggolan: a me dispiace che non siamo riusciti a stare attaccati al risultato. L’espulsione non deve essere un alibi, anche se gli episodi fanno parte del calcio”.

A questa squadra manca un po’ di “cazzimma”: è così anche per lei?

“Condivido l’analisi sull’aspetto mentale, è una squadra fragile che ha bisogno di personalità. Non a caso abbiamo preso Nainggolan per aumentarla”.

Di Francesco si sente a rischio esonero?

“È una domanda che non mi piace, perché non tiene conto di tutto il lavoro che è stato fatto. Sono l’allenatore di questo gruppo e devo fare di tutto per migliorare il morale: sono incazzato, credo si veda. Peggior Cagliari della stagione? Direi più miglior Napoli dell’anno”.