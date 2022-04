Dela scende in campo

Il post Empoli è uno tsunami in casa Napoli, dopo la disfatta sul campo, si è passati alle tarantelle societarie: ritiro si ritiro no, alberghi pieni, liti negli spogliatoio del Castellani e quant’altro, tanto da far pensare ad un ammutinamento bis. Il campionato non si è ancora concluso e gettare una stagione, comunque positiva, dalla finestra sarebbe un suicidio masochistico.

Aurelio De Laurentiis subodorata la puzza di bruciato, cambia registro e da Martedì presenzia gli allenamenti, per poi trattenersi con la squadra anche per la cena. Una sorta di mini ritiro per ritrovare la quadra, nel momento più delicato dell’anno, che già in passato fu pagato a caro prezzo, Ancelotti docet. In una lunga intervista, rilasciata alla radio ufficiale, il presidente chiede scusa ai tifosi, innanzitutto, per l’orribile figura toscana, ufficializza il nuovo acquisto Kvaratskhelia , apre le porte al rinnovo di Dries Mertens. Contratto di cui si è discusso, probabilmente, nella visita, di un’ora, a casa del belga, nella giornata di martedì, per conoscere il piccolo Ciro Romeo e gettare le basi per la prossima stagione. Il

numero 14 è uno di quegli uomini da tenere in società anche nei quadri dirigenziali, in futuro, una figura di raccordo che manca a Castel Volturno e che potrebbe rappresentare il primo passo, verso una conduzione più europea. Al di là degli errori di Meret, di Malcuit e dei loro compagni, al di là delle scelte di Spalletti e della confusione tattica in cui è caduto; il deficit più importante viene dall’alto, poiché il pesce puzza dalla testa e troppo spesso a Napoli, abbiamo assistito a questi teatrini: invio raccomandate, multe non pagate, allenatori prima osannati poi ripudiati. È ora di dare un taglio e cambiare direzione, la gestione familiare societaria non è più all’altezza della squadra e dei suoi obiettivi. Un passo importante è già stato compiuto, con questa discesa in campo del Patron, poi sicuramente l’inserimento di figure che possano fungere da filtro, tra campo e società, sarà necessario per fare un salto di qualità definitivo. L’esempio dell’Inter è dietro l’angolo, una società che ha costruito le sue vittorie, partendo dall’acquisto del dirigente più vincente degli ultimi dieci anni, vedi Marotta.

La mission del Napoli, secondo De Laurentiis era e rimane la qualificazione in champions league, più della conquista della Coppa Italia o dell’Europa League, per questo motivo non è voluto intervenire prima direttamente, per non disturbare il lavoro di un tecnico, di cui stima professionalità e carriera. Sarà fondamentale, però, rivedere alcuni ruoli, interni all’organigramma, se si vuole ambire a traguardi più prestigiosi.

