Del Piero: “Il Napoli sta facendo bene”

Nel prepartita Sky si è espresso ai microfoni l’ex calciatore della Juve, Alex Del Piero, che ha detto la sua sulla stagione degli azzurri:

“Il Napoli è una squadra che sta facendo molto bene, con tutti questi infortuni e i positivi al Covid sono stati davvero bravi. Gattuso sta lavorando davvero bene ed è stato bravo a creare un grande rapporto con i giocatori. C’è la necessità di unione e compattezza, bisogna superare questo periodo negativo, poi si potranno divertire nel finale di stagione. In campionato stanno facendo molto bene ed hanno una buona classifica nonostante la partita in meno da disputare. Penso che ci siano le condizioni per continuare con Gattuso il prossimo anno”.