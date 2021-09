De Paola: “Felice che sia stata tolta la squalifica a Osimhen, ma…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista:

“Il ricorso accolto in favore di Osimhen? Sono contento che gli sia stata tolta la giornata di squalifica e possa scendere in campo contro la Juventus. Trovo però ingiusto il fatto che Lozano non sia stato convocato dal Messico per un presunto infortunio e poi sia sceso in campo nell’amichevole del Napoli contro il Benevento. Se queste cose fossero successe a parti invertite, i tifosi del Napoli avrebbero già gridato allo scandalo e al complotto. Bisogna guardare prima in casa propria e poi in quella degli altri. Bisognerebbe smetterla di guardare solo il marcio, altrimenti ogni vigilia sarà sempre inquinata. Auspico un ritorno a un clima di normalità, perché, a mio parere, non esiste alcun potere forte e occulto che direziona i risultati dei campionati”.

