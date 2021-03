De Core: “Sconfitta col Granada è indelebile”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fracesco De Core, Corriere dello Sport:

De Core sulle italiane in Europa

“Vediamo come finisce con Lazio ed Atalanta, ma al netto di questo, i risultati delle italiane in coppa, fatto salvo la finale dell’Inter dello scorso anno, vedi un periodo molto lungo di presenza scarsa delle italiane nelle partite che contano, dai quarti di finale in poi. Siamo ridotti abbastanza male. Siamo al cane che si morde la coda: Fonseca, che non è italiano, evita tutti quei luoghi comuni che invece altri allenatori pongono in essere. Sono più di 20 anni che c’è l’Europa League e l’Italia ne ha vinte zero. Questo è un problema serio del grado di competitività del calcio italiano. L’Inter, una squadra coperta in tutti i settori, non è riuscita a fare un gol allo Shakhtar Donetsk. E’ stato visto come un aspetto positivo per far sì che con te potesse allenare la squadra un’intera settimana, integrando nel progetto gente come Eriksen, significa esseri dentro un corto circuito profondo. non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento del Napoli contro il Granada, doveva imporre il proprio valore ed il proprio rango, con una macchia indelebile sulla stagione del Napoli”.