Costacurta: “Il Napoli segna tanto e non concede, meritatamente primo”

Alessandro Costacurta si è espresso ai microfoni di Sky nel postpartita di Udinese-Napoli, terminata 4-0 per i partenopei:

“Napoli che segna tanto e non concede niente. Bravissimi anche sulle palle inattive. Mi sembra una squadra in grande salute. In questo momento merita la vetta. Stanno seguendo Spalletti in tutto e per tutto. Come si marca Osimhen? Ha grandi potenzialità a campo aperto. Tentare di anticiparlo è pericolo perché poi rischi di non riprenderlo più. L’unica cosa è tentare di aspettarlo”.

