Corriere della Sera: “Ecco la situazione sulla permanenza di Gattuso”

Dopo il 4-1 esterno rifilato allo Spezia sono magicamente ritornate le voci su una clamorosa riconferma di Gennaro Gattuso come tecnico del Napoli.

Ne parla il Corriere della Sera in un articolo di cui vi proponiamo l’estratto: “Il post del presidente, stavolta diretto anche a Rino, lascia uno spiraglio per l’anno prossimo. I due sarebbero destinati a dirsi addio, ma chissà che, a sorpresa, le strade non si incrocino di nuovo”.

Il Napoli è attualmente concentrato pienamente sull’obiettivo Champions. I punti ottenuti nel girone di ritorno sono stati 36 in 16 partite, con media di 2,25 a gara. Un dato che sicuramente non è passato inosservato ad Aurelio De Laurentiis. L’addio resta lo scenario più probabile. D’altronde discorsi diversi potranno essere affrontati solo ed esclusivamente nel caso in cui il Napoli centrasse l’obiettivo Champions.

