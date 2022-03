Corbo su Zanoli: ” Se non gioca fallisce un progetto”

Antonio Corbo, editorialista del quotidiano La Repubblica, nel corso della trasmissione “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista si è espresso in merito al difensore azzurro Alessandro Zanoli, uno tra i giocatori più giovani della rosa del Napoli, che però non ha ancora avuto modo, realmente, di dimostrare in campo le sue capacità.

Le parole di Corbo

Se non gioca Zanoli è il fallimento di un progetto. Se hai un giovane e c’è la possibilità di farlo giocare, deve giocare. E’ un’occasione importante per far vedere che in Italia i giovani giocano e che il Napoli crede nei giovani. Altrimenti che l’hai preso a fare?”

