Coppa Italia, ecco il tabellone: corsi e ricorsi storici per il Napoli

Stilato il tabellone della Coppa Italia con la nuova formula che prevede soltanto quattro squadre di Lega Pro e l’ingresso in gioco delle squadre di Serie A sin da agosto. Le prime otto dello scorso campionato invece cominceranno a partecipare alla competizione dagli ottavi di gennaio; soluzione atta da agevolare e non intasare il calendario già colmo di partite tra campionato e coppe europee.

Il nuovo Napoli, classificatosi quinto nello scorso campionato, entrerà dunque in gioco dagli ottavi di finale previsti a gennaio, una volta smaltito il girone eliminatorio di Europa League. I partenopei incontreranno verosimilmente la Fiorentina di Italiano, anche se potrebbe profilarsi all’orizzonte la sorpresa Benevento per un suggestivo derby campano.

Il quarto di finale potrebbe prevedere l’accoppiamento con l’Atalanta, ormai abituata ad arrivare in fondo alla competizione e già incontrata lo scorso anno in semifinale. Il Napoli è stato eliminato in un doppio scontro, 0-0 al “Maradona” e 3-1 a Bergamo, precludendosi la possibilità di arrivare alla finale giocata al Mapei. Nel caso gli azzurri superassero l’ostacolo orobico, si troverebbero a scontrarsi in semifinale per l’ennesima volta contro la Juventus di Allegri, uno Juventus-Napoli che ormai è un classico delle coppe nazionali.

Ecco il tabellone e le date della Coppa Italia 2021-22:

Ottavi di finale – mercoledì 12 gennaio, mercoledì 19 gennaio 2022

Quarti di finale – mercoledì 9 febbraio 2022

Semifinali – mercoledì 2 marzo, mercoledì 20 aprile 2022

Finale – mercoledì 11 maggio 2022

