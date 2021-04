Conterio: “La storia Gattuso-Napoli è finita”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Marco Conterio, giornalista Tuttomercatoweb:

“Gattuso-Fiorentina? La storia tra il Napoli e Gattuso è finita. C’è stato un contatto molto concreto con la Fiorentina. C’è già un contratto biennale da 2 milioni con opzioni per il terzo. C’è già un’intesa di massima, se ne ridiscuterà in estate. Già lo scorso anno la Fiorentina aveva provato a cambiare allenatore. Quest’anno credo sia l’ anno decisivo. Sarri? Credo che la strada di Sarri sia giallorossa. Gattuso ne esce scottato da un’esperienza come quella di Napoli. La piazza di Firenze è perfetta per lui, come persona e come allenatore”.

