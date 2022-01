Chiariello: “Con quei 4 punti ti giocavi lo scudetto. Il Napoli si è suicidato”

Nel post partita di Bologna-Napoli è andato in onda, su Canale 21, Campania Sport, dove Umberto Chiariello e gli altri ospiti hanno fatto il punto sulla partita odierna e sulla stagione del Napoli.

Naturalmente la prestazione è stata molto soddisfacente, ma ciò non ha fatto che accrescere i rimpianti per i punti regalati negli ultimi mesi, lo scambio tra Chiariello e Gianni Improta: “Non puoi perdere con Spezia ed Empoli di fila, puoi anche fare una vittoria e un pareggio, e con 4 punti oggi ti giocavi lo scudetto con l’Inter. […] L’Inter sta per vincere il secondo anno senza avversari, e il Napoli si è suicidato. Contando la coppa, il Napoli ha perso 4 delle ultime 5 partite in casa…” “Il Napoli quelle partite non le ha vinte perché ha trovato squadre organizzate: anche la Fiorentina, nonostante l’uomo in meno, ti ha messo in difficoltà. La mancanza di idee in queste situazioni può anche essere causata dalle assenze e dalla stanchezza, e il calcio è bello anche perché puoi perdere e vincere con chiunque.”

Concentrandoci sul match del Dall’Ara, Chiariello ha riassunto le sue pagelle: “Difesa tutta da 6.5, un altro clean sheet. 7 per Fabian e Lobotka: Lobotka metterà in difficoltà Spalletti quando tornerà Anguissa, al momento sembra fondamentale. Infine, vorrei qualcosa in più da Elmas, ha fisicità e tecnica ma fa troppa confusione”.

I commenti di Improta e Iannicelli:

“Juan Jesus sta dando solidità alla difesa. Spalletti è un allenatore che sa sempre trovare il ruolo giusto ai giocatori, con Elmas deve ancora trovare la posizione giusta“

“Ho da fare 3 sottolineature: Lozano ha reagito perfettamente sul campo all’errore con la Fiorentina; Osimhen ha una voglia matta di crescere, giocando con questa armatura e impegnandosi allo spasmo; infine, da sottolineare l’ottima gestione di Spalletti.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati